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صحة الوادى الجديد: إطلاق طفيل التريكوجراما لمكافحة آفات الزراعة بالقصر.. صور

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:58 ص
صحة الوادى الجديد: إطلاق طفيل التريكوجراما لمكافحة آفات الزراعة بالقصر.. صور إطلاق طفيل التريكوجراما لمكافحة الآفات الزراعية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الزراعة بالوادى الجديد عند تنفيذ أعمال المكافحة الحيوية بإدارة القصر الزراعية بالداخلة،وذلك بإطلاق طفيل الترايكوجراما الحيوى لمكافحة الآفات الزراعية، وذلك فى اطار خطة وزارة الزراعة والمحافظة على الاعتماد على المكافحة الحيوية فى مكافحة آفات ثمار نخيل البلح، تحت رعاية المهندس اسماعيل عبدالبديع رضوان - وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد وإشراف المهندس سعد عمران مدير الإدارة الزراعية بالقصر حيث يتابع قسم المكافحة خطة إطلاق طفيل التريكوجراما بعدد من حقول النخيل .

 

اطلاق طفيل الترايكوجراما على افات النخيل بالقصر فى الداخلة (2)
 
 
وكانت مديرية الزراعة بالمحافظة أعلنت عن تنفيذ خطة وزارة الزراعة والمحافظة لمكافحة آفات ثمار نخيل البلح باستخدام طفيل التريكوجراما للقضاء على الحشرات التى تسبب أمراضا لمحصول البلح بتمويل من صندوق تدعيم مكافحة آفات النخيل بالمحافظة والتعاون بين مديرية الزراعة وصندوق تدعيم أفات النخيل ومحطة البحوث الزراعية، حيث تم إطلاق طفيل التريكوجراما بعدد من حقول النخيل فى مركز الخارجة ومركز بلاط ومركز باريس ومركز الداخلة.
اطلاق طفيل الترايكوجراما على افات النخيل بالقصر فى الداخلة (3)
 

وقال رضوان أنه سيتم الإطلاق على التوالى حتى نهاية شهر مايو وفق خطة منظمة لجميع الحقول وذلك لوقاية ثمار نخيل البلح من الإصابة بمختلف الآفات بدء من التزهير والعقد وحتى جمع المحصول، والمستهدف إطلاق الطفيل على مساحة 2025 فدان من النخيل حيث يتم إطلاق حوالي20250 كارت.

اطلاق طفيل الترايكوجراما على افات النخيل بالقصر فى الداخلة (4)
 

جدير بالذكر أن طفيل الترايكوجراما هو حشرة دقيقة للغاية يتراوح حجمها بين 1 إلى 10 مليمتر وتلعب دور مهم وهو التطفل على بيض فراشات ليبودبترا، أو حرشفيات الأجنحة، وتستخدم فى مكافحة بعض الآفات مثل “أبو دقيق- التوتة أبسيليوتا السوسة “.

اطلاق طفيل الترايكوجراما على افات النخيل بالقصر فى الداخلة (5)
 

والطفيل يحتاج إلى عائل واحد أو أكثر لتكملة دورة حياته، وبحسب دراسات سابقة فإن الأنواع التابعة لجنس ترايكوجراما تهاجم أكثر من 400 نوع من الحشرات الضارة والجرام الواحد من الطفيلات ينتج نحو 80 ألف حشرة تكافح فدان من الأراضى الزراعية.

اطلاق طفيل الترايكوجراما على افات النخيل بالقصر فى الداخلة (6)
 
 
اطلاق طفيل الترايكوجراما على افات النخيل بالقصر فى الداخلة (7)
 
 
اطلاق طفيل الترايكوجراما على افات النخيل بالقصر فى الداخلة (8)
 

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