الكويت (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء، شفاء ألف و382 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 14 ألفا و281 حالة، وقال الوزير - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال1382 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الاثنين، شفاء 1513 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 12 ألفا و899 حالة.

وأصدرت وزارة الصحة الكويتية، تعميما للمستشفيات والمراكز الصحية، بتحديث آلية التعامل مع الحالات المشتبه فى اصابتها بڤيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من خلال اقتصار عمل المسحات للحالات غير المستقرة فقط، والتى تستدعى الدخول الى المستشفى.

ونص قرار (الصحة) الكويتية، على أن يطلب من هذه الفئة المشتبه فى اصابتهم بال(كورونا)، لوجود أعراض مثل ارتفاع بدرجة الحرارة، وسعال، أو أعراض تنفسية أخرى، أو المخالطين، ولا تستدعى حالتهم الدخول الى المستشفى، بأن يقوموا بحجر أنفسهم فى المنزل، لكى لايكونوا سببا فى انتقال العدوى؛ وذلك بدون عمل مسحة.