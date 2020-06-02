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شرطة أبو ظبي ترجح تمديد حظر التنقل إلى أيام أو أسبوع آخر

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:42 م
شرطة أبو ظبي ترجح تمديد حظر التنقل إلى أيام أو أسبوع آخر ابوظبي- أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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رجح مدير عام شرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اللواء مكتوم الشريفي تمديد حظر التنقل الذي بدأ العمل به اليوم إلى أيام أخرى أو أسبوع آخر، قائلاً: إن هناك التزامًا من المجتمع بالإجراءات الوقائية والأنظمة المعمول بها بنسبة تفوق 90%، وفقًا لصحيفة الإمارات اليوم.

وقال الشريفي إنه قد يتم تمديد قرار  حظر التنقل الذي بدأ العمل به اليوم إلى أيام أخرى أو أسبوع آخر بناءً على المعطيات ونتائج المسح الوطني والأعمال التي يتم إنجازها، وقرار لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي، مشيرًا إلى أنه  سيتم  التسهيل للمسافرين للوصول إلى مطارات الدولة ومنح تصاريح الحركة للحالات الإنسانية والمرضية حسب الحالات الضرورية.

وأكد أهمية تعاون أفراد الجمهور مع الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 والالتزام بالتعليمات والإجراءات المعلنة وكل الإجراءات الاحترازية خلال هذه الفترة.

جدير بالذكر أن ‏لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي أعلنت مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتبارًا من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع.


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كورونا

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