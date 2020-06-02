اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شبكة we تحتل الصدارة فى تحسن الخدمات وفقا لجهاز تنظيم الاتصالات

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:53 م
شبكة we تحتل الصدارة فى تحسن الخدمات وفقا لجهاز تنظيم الاتصالات عادل حامد
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أظهر التقرير الصادر عن المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لنتائج شهر ابريل لجودة خدمات الصوت والانترنت تحسن الخدمة في عدد المناطق كانت تعاني من سوء الخدمة في شهر مارس حيث احتلت شركة المصرية للاتصالات WE صدارة الشركات في تحسن الخدمات بنسبة 32% تلتها شركة فودافون بنسبة 31% ثم اتصالات بنسبة 26% واورانج بنسبة 11%.
 
وأصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس، تقريره لنتائج قياسات شهر أبريل لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ حيث تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24 الف كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية، والمقسمة إلى ما يقرب من 80 مدينة وحي؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

يتم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا للمعايير الدولية والتي من أهمها: 

مؤشر عدم بدء المكالمة  (Call block) وهو يعبر عن عدم قدرة العميل على بدء المكالمة الصوتية.
مؤشر انقطاع المكالمة  (Call drop) وهو يعبر عن انقطاع الخط اثناء المكالمة الصوتية.
مؤشر جودة صوت المكالمة ( Voice quality) وهو يعبر عن متوسط مستوى جودة الصوت اثناء المكالمة الصوتية.
فيما يتم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها :
سرعة تنزيل البيانات (Download Throughput) وهي سرعة تنزيل المحتوى من الشبكة للعميل.
سرعة تحميل البيانات (Upload Throughput) وهي سرعة تحميل المحتوى من العميل الى الشبكة.

جهاز تنظيم الاتصالات

we

المصرية للاتصالات

جودة الخدمة

أحسن شبكة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المحافظات تواصل ردع المعتدين على أملاك الدولة خلال إجازة عيد الفطر.. إزالة 2020 حالة تعدى بقنا والأقصر والغربية والإسكندرية والقليوبية واسترداد 20 ألف متر بكفر الشيخ.. والمحافظون يعلنون استمرار الحملات

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:00 ص

صور.. المحافظات تنتفض وتضبط المخالفين بالتعدى على أراضى الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. تحرير 4108 محاضر بالمنوفية وإزالة 1598 حالة تعدٍ ببنى سويف و933 بالغربية.. وإحالة 14 مخالفة للنيابة العسكرية بـ"الوادى"

الجمعة، 22 مايو 2020 09:00 ص

السيطرة على حريق هائل بمصنع كتان بقرية شبرا ملس فى الغربية

الإثنين، 11 مايو 2020 11:41 م

بالكمامة.. محافظ الغربية يستقبل وزير الرياضة والدكتور على جمعه.. صور

السبت، 09 مايو 2020 12:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة