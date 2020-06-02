اليوم السابع
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س و ج .. تعرف على إجراءات الفنادق السياحية لاستقبال سياحة داخلية بنسبة 50%

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:00 ص
س و ج .. تعرف على إجراءات الفنادق السياحية لاستقبال سياحة داخلية بنسبة 50% السياحة الداخلية بالغردقة
البحر الأحمر -عماد عرفة

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أعلنت وزارة السياحة، وغرفة المتشآت الفندقية ، عن بدء استقبال الفنادق السياحية، للسياحة الداخلية بنسبة 50%، بعد استقبالها نسبة 25٪؜ منذ منتصف مايو الماضي تعرف كيف ستستقبل الفنادق السياحة الداخلية بنسبة الـ 50%.

- هل ستعمل الفنادق التي استقبلت الفنادق بشهادة ال 25% أم شهادة جديدة لاستقبال الـ 50% ؟

 
كشف علاء عاقل، رئيس غرفة المنشات الفندقية بالبحر الأحمر أن الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة والصحة لاستقبال سياح بنسبة 25%، ستعمل بها لاستقبال نسبة الـ 50% بداية من الاثنين، مع استخراج شهادة جديدة خلال فترة زمنية محددة .  
 

-ما هي الفترة الزمنية المحددة لاستخراج شهادة السلامة والصحة للتشغيل بنسبة 50٪؜ ؟

 
وضح رئيس غرفة المنشات الفندقية بالبحر الاحمر ل اليوم السابع، أن هناك فترة شهرين من بداية من الاثنين الأول من يونيو تقوم فيها الفنادق التي استقبلت فيها سياحة بنسبة 50% باستخراج شهادة جديدة خاصة باستقبال سياحة بنسبة 50٪؜.
 

 - هل هناك فنادق جديدة تقدمت بطلبات لاستقبال سياحة داخلية بالبحر الأحمر ؟

 
قالت منال صالح مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر أن هناك 50 فندق سياحي تقدم بطلبات لاستقبال سياحة داخلية بمحافظة البحر الأحمر أغلبهم بمدينة الغردقة
 

- متي تبدأ لجان التفتيش علي الضوابط والاشتراطات عملها لطلبات الجديدة لاستقبال السياحة الداخلية ؟ 

 
 أكدت مديرة مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر أن اليوم الثلاثاء ستقوم لجان من وزارة السياحة بمشاركة اعضاء من الصحة وغرفة الفنادق بالتفتيش لفحص الضوابط والاشتراطات داخل الـ 50 فندق الذين تقدموا بطلبات لاستقبال سياحة .
 

 كم عدد الفنادق التي استقبلت سياحة داخلية بالبحر الأحمر والمتقدمين بطلبات جديدة ؟ 

 
يبلغ عدد الفنادق التي استقبلت بالفعل سياحة داخلية بالبحر الأحمر 41 فندق سياحي والفنادق التي تقدمت بطلبات جديدة لاستقبال سياحة 50 فندق وبذلك يصبح العدد الاجمالي الفنادق 91 فندق سياحي.
 
 

 


البحر الاحمر

السياحة الداخلية

فنادق البحر الأحمر

استقبال سياحة بنسبة 50

الغردقة

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