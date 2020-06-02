اليوم السابع
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سنغافورة تسجل 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:25 ص
سنغافورة تسجل 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا
سنغافورة (أ ش أ)

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أعلنت وزراة الصحة فى سنغافورة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 544 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما لم يتم تسجيل أى وفيات، وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة - في بيان بثته قناة "روسيا اليوم" أنها سجلت 544 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 35 ألفا و836 إصابة، ولم يتم رصد وفيات، وبذلك يظل عدد الوفيات عند عشرين حالة.

وفتحت المدارس ورياض الأطفال فى سنغافورة أبوابها مجددا فى الموعد المقرر اليوم الثلاثاء، وقالت وزارة التعليم، إن المدارس سوف تطبق "إجراءات احترازية معززة"، مثل الفحوصات اليومية لدرجة الحرارة و"إجراءات التطهير" فى الفصول الدراسية.

وفى السياق ذاته، قالت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الاثنين، إنها رصدت 408 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 35292 إصابة. وكانت سنغافورة سجلت الأحد 518 حالة إصابة بالفيروس.
 
يشار إلى أن وسائل إعلام محلية، أفادت أن السلطات فى سنغافورة أجلت سفر 900 شخص إلى السعودية لأداء فريضة الحج إلى العام المقبل بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقال المجلس الإسلامى إن 80% من المستبعدين فى فئة عمرية متقدمة مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 


فيروس كورونا

سنغافوره

كورونا

الصحه السنغافوريه

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