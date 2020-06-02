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زى النهارده.. الجنايات تقضى بالسجن لـ5 متهمين فى "اقتحام مركز شرطة العياط"

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:19 ص
زى النهارده.. الجنايات تقضى بالسجن لـ5 متهمين فى "اقتحام مركز شرطة العياط" هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده من 3 سنوات، وبالتحديد يوم 1 يونيه 2017، قضت محكمة الجنايات، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن 3 سنوات لـ5 متهمين، والسجن سنة مع الشغل لمتهم فى إعادة محاكمتهم  فى واقعة "اقتحام مركز شرطة العياط" يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة.

 

وكان تشكيل الدائرة وقتها برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

ويواجه المتهمون فى القضية، الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وتكدير السلم العام، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.  

 


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