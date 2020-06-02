زوجة أمام المحكمة: "زوجى حاول إلقائى من شرفة المنزل بعد اتهامى بعمل سحر له"

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، إمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها لخشيتها على نفسها بسبب عنفه، ومحاولته إلقائها من شرفة المنزل، والتعدي عليها بالضرب المبرح، وذلك بعد أن اتهمها بعمل سحر له، تسبب له بخسائر مالية، وتدهور وضعه الصحي.

وأكدت الزوجة ن.م.ه، البالغة من العمر 34 عام، والأم لثلاثة أطفال، بمحكمة الأسرة:" عشت 12 عام برفقة زوجي، خاضعة لتحكماته ووالدته، والتعرض للضرب المبرح والعنف، بسبب نفقات المنزل، وغيرة والدته مني، وتحريضه على كراهيتي، ودفعه لمحاولة تطليقي، والزواج على، وإيهامه بقيامي بعمل السحر له، والذهاب للدجالين كذبا".

وتابعت:" بعد تعديه على بالضرب المبرح، تركني زوجي في المستشفي بين الحياة والموت، ورفض سداد المصروفات، وهرب ومنعني من دخول المنزل منذ 6 شهور حتي الأن".

وأضافت:" عشت سنوات برفقة زوجي دون أن أجد من يرفع عني الظلم، بعد رفض أهلي الطلاق خوفا من كلام العائلة والمعارف، ففي كل مرة أترك المنزل هربا من الجحيم الذي أعيش فيه، أعود له مرة أخري وأنا مذلولة".

وتابعت: " دخلت المستشفي عدة مرات في حالة حرجة، لتعديه علي بالضرب، وعندما طلبت تحرير بلاغ ضده تعرض للتهديد علي يديه وأسرته".

وأكملت الزوجة: " كنت أتمني أن أموت حتي لا أعيش مع زوج مثله بخيل يتهرب من المسئولية، يتخلي عن ضميره ويتركنا ويهرب".

واستطردت:" حاول أهلي التواصل معه لأعود له، فواجههم بالرفض، ومنعني من دخول المنزل لأخذ متعلقاتي الخاصة، وتهرب من دفع نفقات أولاده، والسؤال عنهم منذ ما يزيد عن6 شهور".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.