اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:42 م
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زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يقدم مشروع قرار يدين خطوات ترامب

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:18 م
زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يقدم مشروع قرار يدين خطوات ترامب مظاهرات أمريكا
ماجد تمراز

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عزم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، على تقديم مشروع قرار يدين أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفريق المتظاهرين في ساحة لافاييت بواشنطن.

ويدعو مشروع القرار الكونجرس لإدانة رئيس الولايات المتحدة لأمره الشرطة الفيدرالية باستخدام الغاز والرصاص المطاطي ضد الأمريكيين الذين احتجوا بشكل سلمي في ساحة لافاييت بواشنطن الليلة الماضية.

واتهم السيناتور شومر الرئيس ترامب بـ "انتهاك الحقوق الدستورية للمحتجين السلميين".

وأشار مشروع القرار إلى ضرورة احترام حق التجمع السلمي وحق التعبير للأمريكيين. كما دان المشروع أعمال العنف والنهب.

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد احتجاجات وأعمال عنف منذ عدة أيام على إثر مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وهدد الرئيس ترامب الاثنين 1 يونيو بنشر قوات الجيش في المدن لوقف أعمال الشغب والحفاظ على الأمن.


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