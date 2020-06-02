"زراعة المنوفية" توقع بروتوكول تعاون مع شباب الريف والقبائل العربية.. صور

المنوفية - محمود شاكر

أناب الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة، في توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد شباب الريف والقبائل العربية بالمحافظة، والتي يمثلها المهندس محمد موسى، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية لكلية الزراعة مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة الطلاب وتشجيعهم علي المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع وتطويره.

وأشار حافظ إلى أن البروتوكول جاء لتطوير وتوثيق أواصر التعاون المشتركة في المجالات الخدمية والمجتمعية لخدمة طلاب الكلية وشباب اتحاد الريف والقبائل العربية بالمحافظة والارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي لكل الطرفين من خلال عقد سلسلة ندوات تثقيفية وتوعوية للطلاب وزيادة معرفتهم بالقضايا الهامة المطروحة على الساحة الداخلية المصرية ومنها مشكلة سد النهضة وأثرها على الأمن القومي، والقيام ببعض الزيارات العسكرية مثل زيارة قاعدة محمد نجيب العسكرية وقاعدة رأس التين وبعض المشروعات القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة السياحية وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة للدفاع الشعبي والعسكري.

حضر توقيع البروتوكول الدكتورة درية محمد خيري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد سلطان أستاذ الدواجن بالكلية ممثل إتحاد شباب الريف والقبائل العربية وعددًا من أعضاء الاتحاد