روسيا تدعو وزير الدفاع الأمريكى لحضور عرض عسكرى بالميدان الأحمر

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن وزير الدفاع سيرجي شويجو وجه دعوة لنظيره الأمريكي مارك إسبر لحضور عرض عسكرى فى الميدان الأحمر بموسكو فى 24 من يونيو وذلك خلال اتصال هاتفي.

وسيقام العرض العسكري بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لانتصار السوفييت على النازية الألمانية في الحرب العالمية الثانية، وكان قد تم تأجيله من الموعد الأصلي للمناسبة في 9 مايو أيار بسبب تفشي وباء كورونا المستجد الذي لا يزال يسجل آلافا من الحالات الجديدة كل يوم.

ولم تذكر وزارة الدفاع الروسية ما إذا كان إستر قد قبل الدعوة. ولا تزال العلاقات الأمريكية الروسية تشهد توترا حول عدد من القضايا بما في ذلك الصراعات في سوريا وأوكرانيا.

وأصبح عرض القوة العسكرية السنوي في الميدان الأحمر بقلب العاصمة الروسية سمة مميزة لفترة الحكم الطويلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن شويجو وإسبر ناقشا أيضا في مكالمتهما الهاتفية قضايا الحد من انتشار الأسلحة والتعاون في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة أن الوزيرين بحثا الإجراءات التي من شأنها "وقف الصراع واستقرار الوضع في سوريا، إلى جانب ضمان أمن الوحدات العسكرية في أفغانستان ومناطق أخرى في العالم".