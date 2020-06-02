رقص وزحام وفرقة زفة أمام استوديو لتصوير العرائس بأسيوط.. فيديو وصور

سارة علام

تسبب استوديو تصوير بشارع ثابت غرب مدينة أسيوط في زحام مروري بعد أن خالف القائمين عليه الإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة لتجنب انتشار عدوى وباء كوفيد ١٩ المعروف باسم كورونا

واستقبل استوديو التصوير عروسين يستعدان لحفل زفافهما وفرقة زفة وعشرات المواطنين من أقاربهما وأصدقائهما دون ارتداء كمامات واقية أو تقليل الأعداد

مرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً، ولم يكن هناك أى علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل تفشيه فى مدينة يوهان الصينية فى الأول من ديسمبر 2019.

تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من صعوبة التنفس. وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة. وقد توفى نحو 2% من الأشخاص الذين أُصيبوا بالمرض. وينبغى للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.