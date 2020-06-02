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رجل الأعمال إبراهيم العربى رئيسا للغرفة الإسلامية خلفا للشيخ صالح كامل

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:59 ص
رجل الأعمال إبراهيم العربى رئيسا للغرفة الإسلامية خلفا للشيخ صالح كامل المهندس إبراهيم العربى
كتب - إسلام سعيد

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قررت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة تولى المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس اتحاد الغرف المصرية ونائب رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، رئاسة الغرفة بعد رحيل الشيخ صالح كامل، وذلك لحين الجمعية العمومية القادمة.

وأكد المهندس إبراهيم العربى، وفق بيان للغرفة الإسلامية، أن الشيخ صالح كامل كان رمزا للأمة الاسلامية، ولم يتاخر يوما عن نداء الواجب، وخاصة غرفتنا التى تكن له الفضل فى دعمها وتناميها لتحتضن اليوم اكثر من 58 دولة إسلامية، وتقوم بعشرات المبادرات الرائدة من أجل أمة إسلامية حديثة قوية، وكذا من خلال مشاريعها، أتحاد أصحاب الأعمال، وشركة فرص للإستثمار، صندوق الزكاة، ومشروع الحلال وغيرها من المشاريع الداعمة للاقتصاديات الدول الإسلامية.

وأشار العربى أن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ICCIA هي أحد الكيانات المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي OIC لتجمع اتحادات الغرف التجارية والصناعية، ممثلى القطاع الخاص فى 58 دولة وهى تلعب دورا أساسيا في التنمية الإقتصادية فى كافة الدول الإسلامية.

 

 

 


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