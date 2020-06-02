رئيس وزراء باكستان يدافع عن رفع العزل العام ويحث شعبه على التعايش مع كورونا

إسلام اباد (رويترز)

أشار رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، إلى الخسائر الاقتصادية لتبرير قرار الحكومة رفع تدابير العزل العام رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفيات جراء فيروس كورونا وحث الناس على "التعايش مع الفيروس".

وألغت باكستان كل تدابير العزل العام تقريبا وذلك بصفة أساسية لتفادى حدوث انهيار اقتصادي. وستفتح البلاد أمام حركة السياحة ولكن دور السينما والمسرح والمدارس ستظل مغلقة.

وسجلت باكستان التى يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة 72160 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و1543 حالة وفاة التى قفزت فى الفترة الأخيرة إلى 80 حالة يوميا.

وقال خان إن خسائرها الاقتصادية تضمنت تراجعا فى الصادرات وهبوطا فى الإيرادات بنسبة 30 فى المئة ومن المتوقع تراجع التحويلات خلال الأشهر المقبلة. وفى الوقت الذى من المرجح أن يرتفع فيه العجز المالى إلى 9.4 فى المئة وتراجع الإيرادات تواجه باكستان أزمة فى ميزان المدفوعات. وقال خان فى كلمة تلفزيونية إن البلاد لا يمكنها تحمل الخسائر التى تكبدتها أثناء العزل كما فعلت دول أخرى كثيرة.

وأشار إلى 50 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر و25 مليون عامل باليومية، وقال خان إن الحكومة وزعت معونات مالية على الفقراء وهو أمر لا يمكن استمراره بمثل هذا النطاق الواسع.

وأضاف "ظروفنا لا تسمح لنا بمواصلة تقديم هذا الدعم المالى لهم، إلى متى يمكننا منحهم هذه الأموال؟"، وحث الناس على التصرف بشكل عقلانى ولكنه قال إن حدوث مزيد من حالات الإصابة والوفاة أمر يتعذر تفاديه.

وقال "هذا الفيروس سينتشر بشكل أكبر. على أن أقول مع الأسف أنه سيكون هناك مزيد من الوفيات. إذا توخى الناس الحذر يمكنهم التعايش مع الفيروس".