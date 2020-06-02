رئيس مدينة الأقصر يتفقد حملات النظافة ويقرر مصادرة عربة كارو خاصة بنبش القمامة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، جولة برفقة أجهزتة التنفيذية من رجال مجلس مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة، وذلك لمتابعة وتفقد أعمال حملات النظافة الشاملة بمنطقة حي جنوب، حيث تم خلال الجولة متابعة حملة أعمال التطهير والتعقيم للطرق والشوارع الرئيسية بالحي، وذلك إستكمالاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ورافق رئيس مجلس مدينة الأقصر، خلال جولته كل من أيمن حسين رئيس حي وسط، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وحسين مزيود مدير مركز المعلومات، وسمير سعود نائب رئيس حي جنوب لشئون قطاع النظافة، حيث أكد رئيس مدينة الأقصر أنه أثناء الجولة تم مصادرة عربة كارو يقوم صاحبها بفرز القمامة من الحاويات ونثرها بالشارع مما يؤثر بالسلب على مستوى النظافة، كما أنها تعد إحدى مظاهر التلوث البصري، مشيراً إلى أنه تم اخطار رئاسة حي جنوب بايداع العربة بالحي، بالإضافة إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وشدد رئيس مدينة الأقصر، على أجهزته التنفيذية وقطاعات النظافة بالأحياء بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم وأنه لا تهاون مع المقصرين في عملهم، ومن جانب آخر وجه الشريف برش وتطهير الحاويات، وأيضاً إستكمال رش وتطهير شوارع مدينة الأقصر والأماكن العامة حفاظا على صحة المواطنين.

وكان قد قاد العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، حملات نظافة وإشغالات بمنطقة شمال ووسط وجنوب، حيث أسفرت مجهودات تلك الحملة عن رفع الاشغالات خاصة بمنطقة الشيخ موسي وقوات الأمن والنجدة، بالإضافة إلى رفع الأتربة والمخلفات الصلبة واستكمال رش وتعقيم الشوارع لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بجانب تفريغ حاويات النظافة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.