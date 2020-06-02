اليوم السابع
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رئيس شركة مصر للطيران: جاهزين لإجلاء المصريين من قطر فور صدور قرار رسمى

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:55 م
رئيس شركة مصر للطيران: جاهزين لإجلاء المصريين من قطر فور صدور قرار رسمى الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران
كتب أحمد مصطفى

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أكد الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنتا فى انتظار القرار الرسمى لإجلاء المصريين العالقين بدولة قطر من خلال أى وجهة تحددها مصر سواء سلطنة عمان أو المملكة الأردنية أو دولة الكويت

وقال إننا قبل ذلك قمنا بإجلاء عدد من العالقين من خلال سلطنة عمان، مضيفا أن أسطول الناقل الوطنى المصرى جاهز لإجلاء أى مواطن مصرى فى أى مكان بالعالم.

وأوضح رئيس الشركةً القابضة لمصر للطيران أن تخفيض تذاكر الطيران سواء على الوجهات الداخلية أو الخارجية قيد الدراسة والبحث وفور الإنتهاء سيعلن كافة التفاصيل فورا.

وقال إن أسطول الناقل الوطنى جاهز لعودة الطيران فور إقرار الأمر من جانب الدولة، مطمئنا المصريين بان الطيران سيعود باذن الله.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .


مصر للطيران

تصريحات

تخفيض طيران

عودة عالقين

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