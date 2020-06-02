رئيس حى الضواحى ببورسعيد: مهلة 24 ساعة لإزالة إشغالات قطع غيار السيارات المستعملة

بورسعيد محمد فرج

أكد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى خلال تصريحات صحفية، أنه سيعطى مهله زمنية 24 ساعه لازاله إشغالات قطع غيار السيارات المستعمله للباعه الجائلين بمنطقه بنك الاسكان وإعادة فتح الطريق قبل قيام الأجهزة المختصة باحاله كافه هذه المخالفات إلى للنيابة العسكرية .

وقال قاسم إنه لن يسمح باستمرار الأوضاع كما كانت عليه وذلك فى إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد .

وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فى حال إنقضاء المهله وبقاء الوضع على ماهو عليه مشيرا بأن الحبس والمثول أمام النيابة العسكرية هو البديل لاصحاب المخالفات فى حال عدم أزاله الاشغالات وفتح الطريق اما م المشاة .

وأكد رئيس الحى بانه لاتهاون حيال المخالفين سوف يتعامل بحسم مع كل من بتقاعس عن تنفيذ القرارات التى تلزم بازالة كافة الاشغالات والتعدى على أملاك الدولة بدون وجه حق .

وفى وقت سابق واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها بمنطقة الجنوب تحت اشراف محارب هيلع رئيس حي الجنوب حيث اسفرت الحملة ازاله مباني على أرض زراعيه ولاية هيئة التعمير بعدد 14 منزل على مساحة 1702 م2 بجمعيتي الخير وقبلي مشروع ناصر وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .

واكد رئيس حي الجنوب بان هناك تعليمات مشددة من محافظ بورسعيد بالمتابعة المستمرة لاي تعدى على أراضى الدولة والاراضي الزراعية وازالتة علي الفور واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين .