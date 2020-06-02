رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد أعمال الزراعة وتنسيق الموقع بمشروع "JANNA"

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية دمياط المدينة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أعمال الزراعة وتجميل وتنسيق الموقع لأعمال تنفيذ 44 عمارة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمجاورة (٣٣) بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.

وشدد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، خلال الجولة، علي الشركات المنفذة ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة لإنجاز الأعمال، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ولحماية المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع.

كما تفقد المهندس محمد رجب، استكمال أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية الرابطة للطرق الداخلية والمشايات بالحي الثالث بمدينة دمياط الجديدة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار المتابعة اليومية للأعمال بالمدينة، وحرصاً من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها.

كان المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أعمال تنفيذ رفع كفاءة المدخل الغربي للمدينة وطريق امتداد (أ٢) بطول ٨٢٠ مترا وعرض ٨٥ مترا، لربط المدينة بالطريق الدولي الساحلي الجديد، وذلك في إطار المتابعة اليومية والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح المهندس محمد رجب أن الأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع تشمل تنفيذ البوابة الغربية، وتنفيذ الطريق، وتنفيذ ميدان بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى ٣٣ مليون جنيه.

وشدد رئيس الجهاز علي الشركة المنفذة للمشروع ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد، مع إتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد Covid_19 للحفاظ علي صحة وسلامة المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع .

وأكد رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار الحرص علي تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها فى التوقيتات المحددة وبالمواصفات المطلوبة..