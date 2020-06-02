اليوم السابع
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رئيس جامعة بنى سويف يستقبل أعضاء الغرفة التجارية لتبرعهم بمبلغ 300 ألف جنيه

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:28 م
رئيس جامعة بنى سويف يستقبل أعضاء الغرفة التجارية لتبرعهم بمبلغ 300 ألف جنيه رئيس جامعة بنى سويف مع أعضاء الغرفة التجارية
بنى سويف - هانى فتحى

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استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم ، بمكتبه المستشار حسن جعفر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، والاستاذ أحمد محيسن مبارك نائب أول رئيس الغرفة لتبرع الغرفة بمبلغ 300 ألف جنيه لشراء 40 سريرا لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى الجامعى.

وعبر الدكتور منصور عن شكره وتقديره لأعضاء الغرفة ومساهمتهم بهذا التبرع ودورهم فى المشاركة المجتمعية بجانب أبناء المحافظة من أجل التخفيف عنهم اثار جائحة فيروس كورونا المستجد فى توفير عدد من أسرة لقسم الرعاية المركزة ودعما لجهود الدولة المصرية فى مواجهة الفيروس.

وأكد رئيس الجامعة على استمرار دور الجامعة فى تقديم كافة اوجه الدعم داخل محافظة بنى سويف، وأننا لا ندخر جهداً فى دعم المجتمع السويفى حرصاً على سلامة المواطنين، مشيدا بالتعاون والتنسيق المستمر بين كافة قطاعات المحافظة لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة الفيروس.

وقدم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الشكر للاطقم الطبية داخل المحافظة لتصديهم لفيروس كورونا مشيرا إلى أن للغرفة دورا مهما نحو المجتمع لمواجهة أزمة فيروس كورونا، لذلك قامت الغرفة بالتبرع للمساهمة لشراء عدد من أسرة لقسم الرعاية المركزة وأن الفترة القادمة ستشهد تبرعا من الغرفة لشراء المزيد من الأجهزة الطبية التى تحتاجها المستشفى الجامعى.

وفى نهاية اللقاء قدم رئيس جامعة بنى سويف درع الجامعة إلى رئيس الغرفة التجارية تقديرا لهم ولتبرعهم للمستشفى الجامعى

وأعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن تطبيق برنامج تدريبى لكافة أطقم التمريض بالمستشفى الجامعى وهيئة التأمين الصحى وطلاب الامتياز بكلية التمريض، حول فيروس كورونا المستجد وكيفية التحكم فى انتشاره وتلاشى المضاعفات الناتجة عن العدوى.

وأوضح رئيس الجامعة ان البرنامج يهدف الى اعداد كوادر تمريضية قادرة على تقديم الخدمات التمريضية بشكل متميز بصفة عامة، والتصدى لعدوى فيروس كورونا بصفة خاصة، من خلال التدريب على مواجهة الفيروس وطرق تجنب العدوى والتعامل مع أجهزة التنفس الصناعى عند الحاجة.

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رئيس جامعة بنى سويف مع رئيس الغرفة التجارية

 

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رئيس جامعة بنى سويف مع رئيس الغرفة التجارية

 

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رئيس جامعة بنى سويف مع أعضاء الغرفة التجارية

 

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رئيس جامعة بنى سويف مع أعضاء الغرفة التجارية

 

 


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