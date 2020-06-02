رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير القاهرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير القاهرة، بحضور وزيرى التنمية المحلية والاسكان، ومحافظ القاهرة ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا، لمناقشة خطة استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران، حضره الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني.

‎خلال الاجتماع عرض الدكتور خالد العنانى الموقف الخاص بالفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية فى القاهرة، والعين السخنة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والإسكندرية والساحل الشمالي.

‎وسلط وزير السياحة والآثار، الضوء على نسب الإشغال الفندقى خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث جاء فى المقدمة كل من الإسكندرية والعين السخنة بالتساوى بنسبة 25% لكل منهما، ثم البحر الأحمر فالقاهرة الكبرى، يليها جنوب سيناء وأخيرًا مطروح والساحل الشمالي.