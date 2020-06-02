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رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتابع تقييم لجان الترقيات

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:03 م
رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتابع تقييم لجان الترقيات رئيس الإدارة المركزية يتابع تقييم الموجهين
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تابع الشيخ أحمد السيد هاشم ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، تقييم الموجهين وشيوخ المعاهد لملفات المعلمين المرشحين للترقى على الكادر، ويتم التقييم تحت إشراف عصام آدم مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، وصلاح حسين مسئول الكادر بالمنطقة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية، خلال البيان الصادر عنه اليوم الثلاثاء، تحرى الدقة والشفافية فى التقييم، والالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا خلال التقييم.

وفى سياق متصل ، أعلنت إدارة شئون القرآن الكريم برئاسة الدكتور سامى حامد مدير شئون القرآن الكريم بالمنطقة نتيجة التصفيات النهائية لمسابقة الإمام الأكبر للقرآن الكريم للعام 2019 / 2020 م، وأسماء الطلاب المستحقين للمكافأة المالية من معاهد الإسكندرية الأزهرية ودور ومكاتب التحفيظ، والمطلوب لصرف المكافأة كالتالى صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وعمل فيزا بريدية من أى مكتب وإحضار صورة ضوئية منها لأنه لن يتم الصرف إلا بها وفى حالة رغبة ولى الأمر بتحويل المكافأة لحسابه يتم إحضار خطاب من البنك باسم البنك – الفرع – رقم الحساب كاملًا، وضرورة الالتزام بارتداء الكمامة عند الحضور إلى ديون المنطقة لتسليم هذه المستندات وعدم المصافحة باليد والالتزام بالإجراءات الوقائية.


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