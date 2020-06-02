اليوم السابع
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رئيس أساقفة واشنطن: زيارة ترامب لكنيسة كاثوليكية اليوم "محيرة ومذمومة"

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:29 م
رئيس أساقفة واشنطن: زيارة ترامب لكنيسة كاثوليكية اليوم "محيرة ومذمومة" ترامب وميلانيا
كتبت رباب فتحى

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قال رئيس أساقفة واشنطن إن زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لكنيسة كاثوليكية اليوم الثلاثاء، بعد استخدام العنف لتفريق المتظاهرين بالقرب من البيت الأبيض أمس لالتقاط صورة للكتاب المقدس كانت "محيرة ومذمومة".

وخطط ترامب لزيارة ضريح يوحنا بولس الثانى الوطني يوم الثلاثاء بعد زيارة كنيسة سانت جونز مساء الاثنين، والتي تطلبت تطهير المتظاهرين من ساحة لافاييت من قبل شرطة مكافحة الشغب المسلحة والغاز المسيل للدموع.

وقال رئيس الأساقفة ويلتون دي جريجورى، من أبرشية واشنطن، إن البابا الشهير لن يتغاضى عن استخدام الغاز المسيل للدموع من أجل "فرصة لالتقاط الصور" أمام الكنيسة.

وأضاف: "أجد أنه من المحير والمُستهجن أن أي منشأة كاثوليكية ستسمح لنفسها بأن تُساء استغلالها والتلاعب بها بشكل فاضح بطريقة تنتهك مبادئنا الدينية ، وهي الدفاع عن حقوق جميع الناس حتى أولئك الذين قد نختلف معهم".

وأكد: "كان البابا يوحنا بولس الثاني مدافعًا قويًا عن حقوق الإنسان وكرامته. ومن المؤكد أنه لن يتغاضى عن استخدام الغاز المسيل للدموع والموانع الأخرى لإسكاتهم أو تشتيتهم أو ترهيبهم للحصول على فرصة لالتقاط الصور أمام مكان للعبادة والسلام"، وخلال الزيارة وضع ترامب وميلانيا ترامب إكليلا من الزهور على تمثال البابا ووقفا لالتقاط صورة.

وتجمع المتظاهرون في الضريح الكاثوليكي اليوم الثلاثاء بعد زيارة ترامب لكنيسة سانت جون في اليوم السابق أثار غضبًا واسع النطاق بشأن استخدام القوة لتطهير ساحة لافاييت قبل تصوير الرئيس وهو يحمل كتابًا مقدسًا.


ترامب

مظاهرات

جورج فلويد

ميلانيا ترامب

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