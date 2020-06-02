دمج الشركة الأهلية للنسيج وكفر الدوار للغزل اعتبارا من يوليو المقبل

كتب عبد الحليم سالم

في عام 1898 انطلقت الشركة الأهلية للغزل والنسيج وبعد قرابة نحو 44 ألف و560 يوما نحو 122 عاما ،ستودع الشركة الحياة وستودع اسمها،حيث سيتم دمجها في شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وبحسب خطة وزارة قطاع الأعمال العام، التى تنفذها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ،سيتم دمج 32 شركة في 10 شركات ، بهدف خلق كيانات قوية ، حيث سيتم دمج 9 شركات للقطن في شركة واحدة ودمج 23 شركة غزل ونسيج وملابس وصباغة في 9 شركات فقط .



الاهلية للغزل

وفيما يتعلق بشركة الأهلية التى تعد أعرق الشركات العامة ،أكد الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ل" اليوم السابع" إنه سيتم دمجها في شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار حيث من المقرر نقل كل شركات محافظة الإسكندرية التى توجد بها الشركة الأهلية للغزل والنسيج، وشركة النصر للأصواف،وشركة فستيا، وشركة السيوف.

أضاف أحمد مصطفى إنه سيتم نقلها إلى مدينة كفر الدوار، والتي ستكون منطقة صناعية متخصصة لإنتاج الغزول الرفيعة وأقمشة القمصان الفاخرة، بالإضافة إلى الصباغة والتجهيز لخدمة الشركة والشركات العامة والخاصة، معتبرا ان قرار دمجها بمثابة احياء للشركة العريقة التى عانت من خسائر على مدار العشرين سنة الماضية.

وأوضح رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، أن الشركة الأهلية تعد من أعرق شركات الغزل على مستوى الجمهورية لافتا إلى أنها امتداد لشـركة الغـــــــزل الأهليــة المصــــرية التى تأسست عام 1898وكان إنتاجها في مجالات الغزل والمنسوجات ، ولكن نظراً للظروف الاقتصادية فقد اقتصر نشاط الشركة على إنتاج وتسويق الغزول القطنية والمخلوطة .

وأوضح أحمد مصطفى أن الشركة استمرت بوضعها حتى صدر القرار الجمهوري رقم 38 بتاريخ 13/12/1962 طبقاً لأحكام القانون رقم 26/1954 الذي حل محله قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون 159 لسنة 81 وتتضمن دمج عدد من الشركات في نفس الشركة ، وهى شركات شـركة الغـــــــزل الأهليــة المصــــرية وتأسست عام 1898 ،والشركة المصرية لصناعة المنسـوجات وتأسست عام 1934 ،والشركة المصرية للمنسوجات والطباعة وتأسست عام 1958،والشركة تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية .

يشار إلى أن الشركة الشركة الأهلية للغزل والنسيج تم تأسيسها برأس مال بلغ 40.000 مليون جنيه ، حيث تعمل في إنتاج وتسويق الغزول القطنية والمخلوطة ، كما تم تنفيذ نظام المعاش المبكر على مراحل خلال أعوام 2000 ، 2006 ، 2009 ، 2010.