اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:52 ص
خالد صلاح
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دراسة: التباعد ووضع الكمامات أفضل السبل للوقاية من كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:40 ص
دراسة: التباعد ووضع الكمامات أفضل السبل للوقاية من كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
لندن (رويترز)

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أظهرت أكبر مراجعة للدراسات حول انتقال عدوى فيروس كورونا، أن الحفاظ على مسافة متر على الأقل بين الناس ووضع الكمامات وحماية العينين هى أفضل الطرق للحد من خطر مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس المستجد.

 

وفى مراجعة لدلائل مجمعة من 172 دراسة فى 16 بلدا، خلص الباحثون إلى أن غسيل الأيدى المتكرر والحرص على النظافة عاملان حاسمان أيضا على الرغم من أن جميع هذه التدابير مجتمعة لا توفر الحماية الكاملة.

 

وستساعد النتائج التى نشرتها دورية لانسيت الطبية يوم الاثنين فى توجيه الحكومات ووكالات الصحة بعد أن قدم بعضها نصائح متضاربة حول التدابير الوقائية لأسباب أبرزها توفر معلومات محدودة عن كوفيد-19.

 

وقال هولجر شونمان من جامعة ماكماستر فى كندا والذى شارك فى قيادة المراجعة "النتائج التى توصلنا إليها هى الأولى التى تجمع كل المعلومات المباشرة حول كوفيد-19 والتهاب الجهاز التنفسى الحاد (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، وتقدم أفضل دليل متاح حاليا حول الاستخدام الأمثل لهذه التدخلات البسيطة والشائعة للمساعدة فى ’تسطيح المنحنى’".

 

وتشير الدلائل الحالية إلى أن طرق الانتشار الأكثر شيوعا لكوفيد-19 تكون عن طريق قطيرات الرذاذ وخاصة عندما يسعل الناس وتنتقل العدوى من خلال دخول القطيرات إلى العينين أو الأنف أو الفم إما مباشرة أو عن طريق الأسطح الملوثة.

 

ومن أجل هذا التحليل، أجرى فريق بحث دولى مراجعة منهجية لعدد 172 دراسة عن تدابير التباعد ووضع الكمامات وحماية الأعين للوقاية من انتقال ثلاثة أمراض تسببها فيروسات كورونا وهى كوفيد-19 وسارس وميرس.

 

وأشار باحثون إلى أنه فى حين أن النتائج شاملة فهناك بعض أوجه القصور بخصوص الجائحة الحالية حيث إن معظم الدلائل تأتى من دراسات عن سارس وميرس.

 

ووجد الباحثون أن التباعد الاجتماعى لمسافة متر على الأقل يقلل خطر انتقال كوفيد-19 وأن مسافة المترين يمكن أن تكون أكثر فاعلية. وأضافوا أن الكمامات ووسائل تغطية العينين قد تعزز الوقاية على الرغم من أن الدلائل على هذا أقل وضوحا.

 

وقال ديريك تشو الأستاذ المساعد فى جامعة ماكماستر الذى شارك فى المراجعة إنه يجب على الناس فهم أن "وضع الكمامة ليس بديلا للتباعد الاجتماعى أو حماية العينين أو التدابير الأساسية مثل نظافة الأيدي".

 


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فيروس كورونا

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علاج كورونا

كوفيد 19

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