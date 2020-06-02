وأوضحت أنه سيتم غلق مداخل محافظة كركوك مع المحافظات الأخرى مؤكدة أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وقانونية بحق المخالفين للتعليمات التي حددتها خلية السلامة الوطنية.

وفي سياق متصل.. أعلن مصدر طبي عراقي عن إصابة اثنين من الأطباء العاملين في مستشفيات ميسان بفيروس كورونا، موضحا أن الطبيبين أصيبا خلال متابعتهما للوضع الصحي لمصابي كورونا في مستشفيات المحافظة.