خروج 20 حالة من مستشفيات العزل بالشرقية بينهم طفل

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة، عن خروج 20 حالة شفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة، حيث تم خروج 4 حالات من مستشفى العزل بالزقازيق، من بينهم الطفل آدم والذى يبلغ من العمر عامان، و2 حالة من مستشفى العزل بفاقوس، و6 حالات من مستشفى حميات كفر صقر، و7 حالات من مستشفى الإبراهيمية المركزى، وحالة من مستشفى الصدر بالزقازيق، ليصل بذلك إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 136 حالة بالمحافظة حتى الآن منهم 104 حالة بعزل الزقازيق، 7 حالات بالصدر، 9 بعزل فاقوس، 3 بحميات الزقازيق، 6 بمستشفى كفر صقر، 7 بمستشفى الإبراهيمية المركزى.

وأوضح وكيل الوزارة، أن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

كانت خصصت وزارة الصحة، 25 مستشفى عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

كما خصصت بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر مبنى مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام على مساحه 750 مترا ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفة إقامة تتسع لاستقبال 190 حاله كما خصص مقر وكذلك 6 مستشفيات تم تخصيصها لإجراء العزل الصحى للمصابين والتى شملت مستشفيات (الحميات - الأمراض الصدرية - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة " - مستشفى صيدناوى " قسم العلاج الاقتصادى " بإجمالى 301 سرير داخلى و93 سريرا بأقسام العناية المركزة و65 جهاز تنفس صناعى بجانب فرق طبية مدربة تشمل 541 طبيبا و1028 تمريض.