اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حوت أحدب تائه فى مونتريال على بُعد 400 كيلومتر من موطنه الطبيعى.. فيديو

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:34 ص
حوت أحدب تائه فى مونتريال على بُعد 400 كيلومتر من موطنه الطبيعى.. فيديو حوت أحدب
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد حوت أحدب تائه على الأرجح منذ السبت فى مونتريال، وهو أمر نادر الحدوث إذ تقع المدينة الكبيرة فى كيبيك على بعد مئات الكيلومترات من الموطن الطبيعى لهذا الحيوان الثديى البحرى.

 

وسبح الحوت، وهو على الأرجح نفسه الذى رصد قبل أيام قليلة فى مدينة كيبيك، فى نهر سان لوران، قبل أن يصل صباح السبت إلى مونتريال، حسبما قالت مارى إيف مولر الناطقة باسم شبكة كيبيك لطوارئ الثدييات البحرية.

 

وشوهد الحوت الذى يقدر عمره بين سنتين وثلاث سنوات، عصر الأحد قرب جسر جاك كارتييه، وقالت مارى إيف مولر: "هى المرة الأولى التى يرصد فيها حوت أحدب فى مونتريال" الواقعة على بعد أكثر من 400 كيلومتر من الموطن الطبيعى لهذا الحيوان البحرى فى خليج سان لوران، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

 

وأوضحت أن "مزيجا من العوامل" قد يفسر وصول الحوت من هذه المسافة البعيدة، فـ"نظرا إلى سنه الصغيرة يرجح أن يكون تاه خلال الصيد أو ارتكب أخطاء ملاحية"، خلال عمليات استكشافية، وأضافت: "قد يكون الحوت تعقب طرائد وأكمل طريقه".

2

 

وأرسل فريق متخصص للتحقق من صحة الحوت، وأشارت مولر إلى أن الحوت "قد يبقى لأشهر عدة" فى مونتريال، ومن غير المتوقع القيام بعملية لإعادة توجيه الحوت راهنا لأنها قد تكون خطرة، وأكدت مولر، أن "الحوت فى صحة جيدة راهنا وهو يأكل بحرية والخيار الأفضل هو جعل الطبيعة تأخذ مجراها، مع الأمل فى أن يسلك الحيوان بمفرده طريق العودة إلى عائلته"، ويتراوح طول الحوت الأحدب بين 13 و17 مترا، وقد يصل وزنه إلى 40 طنا فى سن البلوغ.

3

 

10

 


حوت احدب

حوت احدب تائه

الثدييات البحرية

مونتريال

كيبيك

حوت يضل طريقه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"البيئة الكويتية": انتشال حوت نافق أمام الكوت البحرى

الإثنين، 25 مايو 2020 04:36 م

نافورة دبى تفاجئ الجمهور بقفز حوت ضخم بداخلها.. فيديو

الثلاثاء، 19 مايو 2020 01:00 م

"حوت أحدب" يعلق فى شباك صيد صغيرة وصيادون يحاولون إنقاذه.. فيديو

الإثنين، 02 مارس 2020 06:56 م

ظهور حوت "أوركا القاتل" قرب شواطئ إسرائيل لأول مرة.. فيديو

الأحد، 01 مارس 2020 04:02 م

تخوفات من بقاء حوت عنبر عالق ف مصب نهر التايمز.. اعرف القصة

السبت، 01 فبراير 2020 03:51 م

العثور على حوت ميت ببريطانيا واكتشاف "بلاستيك" داخل معدته الفارغة.. صور

الخميس، 16 يناير 2020 05:00 ص

لحظات مرعبة.. شاهد حوت ضخم وسط السباحين وراكبى الأمواج بكاليفورنيا

الأحد، 17 نوفمبر 2019 12:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

مجهولون يطلقون النار على 4 من عناصر شرطة مدينة سان لويس الأمريكية

مجهولون يطلقون النار على 4 من عناصر شرطة مدينة سان لويس الأمريكية

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

انتهاء اليوم الـ69 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ69 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة