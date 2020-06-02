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حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى القارة الأفريقية تتخطى الـ155 ألف حالة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:02 م
حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى القارة الأفريقية تتخطى الـ155 ألف حالة فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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تخطت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، داخل الدول الأفريقية حاجز الـ 155 ألف حالة، وتاتى دولة جنوب افريقيا على قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز". 

ويواصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تفشيه فى مختلف دول العالم حيث تم تسجيل أكثر من 6.4 ملايين اصابة، وتخطت حالات الوفاة إلى أكثر من 377 ألف حالة، وتم تسجيل أكثر من 2.9 مليون حالة شفاء من هذا الفيروس

 

وتبدأ روسيا الأسبوع المقبل، معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد بأول دواء "معتمد" فى البلاد لعلاج "كوفيد 19"، فى خطوة تأمل أن تخفف الضغط على أجهزة الرعاية الصحية وتعجل بالعودة إلى النشاط الاقتصادى، وكشفت كشفت دراسة طبية حديثة أن كمامات الوجه والتباعد الاجتماعى يقللان من فرص الإصابة بفيروس كورونا الجديد بشكل كبير.

 

وسجلت وزارة الصحة الهندية، الثلاثاء، أكثر من ثمانية آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليقترب بذلك عدد الإصابات فى البلاد من 200 ألف، وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية، عن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا و759 إصابة ليصل إجمالى الإصابات إلى 16509، وذلك وفق خبر عاجل

 

وقالت كبيرة العلماء فى منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، الاثنين، أن المنظمة ينبغى أن يكون لديها ما يكفى من معلومات خلال 24 ساعة لاتخاذ قرارها بشأن ما إذا كانت ستواصل تعليق تجاربها على استخدام عقار هيدروكسى كلوروكين فى علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.


كورونا

فيروس كورونا

اخبار فيروس كورونا

افريقيا

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