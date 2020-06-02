اليوم السابع
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حجز شخص لحيازته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بالمرج لتحريات

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:40 م
حجز شخص لحيازته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بالمرج لتحريات كمامات مجهولة المصدر_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المرج بحجز شخص وبحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بقصد بيعها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة 24 ساعة لحين ورود التحريات .

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة وقسم شرطة المرج، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة ملاكى بالطريق الدائرى ، وبحوزته (42 ألف كمامة طبية "مجهولة المصدر مجهزة للتصنيع بدون فواتير") .

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يذكر أن الاجهزة الأمنية استهدفت شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية فى الوايلى بمحافظة القاهرة وضبط صاحبها لحيازته " 5059 جهاز وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن "جهاز إستنشاق، كمامة، جوانتى" مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.


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