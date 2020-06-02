حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتله طالب بطلق نارى فى شبرا الخيمة

قرر زياد الباسل، مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة عمرو عوض رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامة بقتل طالب بطلق نارى عن طريق الخطأ أثناء احتفاله بتنجيد فرش عروسة.

كما صرحت النيابة العامة بدفن جثة المتوفى، عقب انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى والشهود

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، إخطارا بوفاة طالب يبلغ من العمر 13 عاما، إثر إصابته بطلق نارى بالرقبة.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وبالفحص والتحرى بمعرفة المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، تاجر قام بإطلاق عيار نارى أثناء الاحتفال بتنجيد فرش عروسة، وأثناء إطلاقه عيار نارى تصادف مرور المجنى عليه، فاستقرت الطلقة برقبته وأودت بحياته.

تم نقله إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، والتخفظ على السلاح النارى المستخدم بالواقعة وتحرر محضر بالواقعة.