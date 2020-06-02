حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز 2 مليون و900 ألف

كتب ــ محمد عبد العظيم

تخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حاجز 2 مليون و900 ألف حالة، فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها الفيروس، وذلك وفق إحصاء موقع "ورلد ميترز". ويواصل الفيروس تفشيه فى مختلف دول العالم حيث تم تسجيل أكثر من 6.4 ملايين اصابة، وتخطت حالات الوفاة إلى أكثر من 375 ألف حالة، وتم تسجيل أكثر من 2.8 مليون حالة شفاء من هذا الفيروس.

وتبدأ روسيا الأسبوع المقبل، معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد بأول دواء "معتمد" في البلاد لعلاج "كوفيد 19"، في خطوة تأمل أن تخفف الضغط على أجهزة الرعاية الصحية وتعجل بالعودة إلى النشاط الاقتصادي، وكشفت كشفت دراسة طبية حديثة أن كمامات الوجه والتباعد الاجتماعي يقللان من فرص الإصابة بفيروس كورونا الجديد بشكل كبير.

وسجلت وزارة الصحة الهندية، الثلاثاء، أكثر من ثمانية آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليقترب بذلك عدد الإصابات في البلاد من 200 ألف، وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية، عن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا و759 إصابة ليصل إجمالي الإصابات إلى 16509، وذلك وفق خبر عاجل.

وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، الاثنين، إن المنظمة ينبغي أن يكون لديها ما يكفي من معلومات خلال 24 ساعة لاتخاذ قرارها بشأن ما إذا كانت ستواصل تعليق تجاربها على استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد