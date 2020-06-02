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جولة مفاجئة لوزيرة الصحة لمستشفيى حميات العباسية والمطرية التعليمى

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:21 م
جولة مفاجئة لوزيرة الصحة لمستشفيى حميات العباسية والمطرية التعليمى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قامت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الثلاثاء، بزيارة مفاجئة لمستشفيي حميات العباسية والمطرية التعليمي وتأتي الزيارة في إطار الجولات التفقدية المتوالية لوزيرة الصحة لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم الخدمة للمرضى في أفضل صورة.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، قدمت مجموعة من الإرشادات الهامة لارتداء الكمامة فى أماكن العمل، وقالت إن فيروس كورونا عن طريق قطرات السوائل المتطايرة من الفم والأنف، مشددة على ضرورة إحكام القناع على الفم والأنف جيدا لان ذلك يمنع نقل العدوي والإصابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة: فى الحيز العام وفى أماكن العمل يجب ارتداء الكمامة للفم والأنف ولا حاجة للكمامة في المنزل، وأضافت وزارة الصحة من المهم أن تكون الكمامة ملاصقة للفم والأنف.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة التحقق من أن الكمامة لا تسبب صعوبة في التنفس وخاصة لدى مصابي الأمراض القلبية أو الرئوية وقالت: الكمامة التالفة لا تحمي من العدوى وشددت على أهمية غسل اليدين بعد ملامسة الكمامة لتجنب نقل الفيروس. 

 

الصحة

جولة مفاجئة

حميات العباسية

المطرية التعليمي

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