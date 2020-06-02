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جوزيب بوريل: زيادة فى ميزانية سياسة العمل الخارجية خلال السنوات القادمة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:41 م
جوزيب بوريل: زيادة فى ميزانية سياسة العمل الخارجية خلال السنوات القادمة جوزيب بوريل
كتبت: هناء أبو العز

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قال جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المفوض للشئون الخارجية، إنه فى إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة والمنقحة على المدى الطويل، والتي تعززها الصناديق الجديدة، فإن أداة التعافى الأوروبية "الجيل التالي من الاتحاد الأوروبي" ستكون ملائمة  للتحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي داخليًا أيضًا خارجيًا.
 
وأشار بوريل، فى مؤتمر صحفى بالفيديو، إن أزمة الفيروس التاجي قد غيرت العالم، وأضافت تهديدات جديدة للتحديات العالمية القائمة بالفعل، وتتطلب هذه التحديات استجابات عالمية، ويعزز الاتحاد الأوروبي طموحاته بحزمة تزيد إلى ما مجموعه 118 مليار يورو المقترحة للعمل الخارجي للفترة 2021-2027.
 
كما أن هناك أيضًا مرفق السلام الأوروبي، وهو صندوق خارج الميزانية، ولكن من المهم أيضًا مراعاة الحاجة إلى القدرة على تمويل مهامنا وعملياتنا العسكرية وتزويد شركائنا حول عمليات السلام بالقدرات الدفاعية العسكرية اللازمة من أجل أن تكون قادرة على مواجهة تحدياتها.
 
وحول مرفق السلام قال مفوض السياسات الخارجية إن هناك حاجة ماسة إلى مرفق السلام لأننا ندرب قوات شركائنا فى منطقة الساحل على سبيل المثال، لكننا لسنا قادرين على تزويدهم بالأدوات والقدرات العسكرية من أجل مواجهة التحديات التي يتعين عليهم مواجهتها في ساحة المعركة، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق الدفاعي كبير للغاية، بحيث لا تستطيع أي دولة أوروبية تحمل هذا التوزيع غير المتوازن للموارد.

جوزيب بوريل

الاتحاد الأوروبى

السياسيات الخارجية

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