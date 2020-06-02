جامعة قناة السويس تتيح لطلابها تسديد الرسوم الدراسية إلكترونيا

كتب محمد صبحى

قالت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة لن تمتنع عن استلام الرسائل البحثية بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الجارى من طلاب فرق النقل غير المسددين للرسوم الدراسية .

وأضافت الدكتورة ماجدة هجرس فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " أن الجامعة قامت بإتاحة خدمة سداد الرسوم الدراسية لطلابها من خلال التحويل الالكترونى بالحساب البنكى والكود المؤسسى للجامعة وذلك للتيسير عليهم والحفاظ على التباعد الاجتماعى .

وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس إلى أن هناك انتظام فى عمليات استلام الأبحاث بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى من طلاب فرق النقل إلكترونيا من خلال الايميلات ومواقع الكليات .

وذكرت رئيس جامعة قناة السويس ، أن مركز تطوير التعليم بالجامعة سبق ودشن حوالى 35 الف ايميل للطلاب لاستخدامها فى تقديم البحوث والرسائل البحثية .