جامعة سوهاج تنشئ أول مركز من نوعه لموازنة البرامج والاداء بالجامعات المصرية

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من انشاء المركز، هو دعم إعداد الموازنات الماليه للجامعة في ضوء التوجه الجديد لوزارتي المالية، والتخطيط والإصلاح الإداري واهمها ربط برامج الموازنات بمؤشرات الأداء وتعظيم الشفافيه ومشاركة مديري الادارات المختلفه في وضع هذه الموازنات وذلك لتقليل الهدر في الموارد وتعظيم الاستفادة منها في ضوء التوجهات العامة للدولة وبرنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أنه تم تكليف الدكتور أحمد الخطيب الاستاذ بكلية العلوم وخبير الجودة، بإدارة المركز كوحده ذات طابع خاص .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الخطيب، أن من اولى المهام سيكون وضع خطة العمل التنفيذية لإعداد الموازنة السنوية، وتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال، كما سيقدم المركز الخدمات التدريبية لتأهيل الكوادر بالمؤسسات الحكومية المختلفة لإعداد الموازنات في إطار النهج الجديد لوزارة التخطيط والإصلاح الاداري .