جامعة بنى سويف: برنامج تدريبى للتعامل مع كورونا لتمريض المستشفى الجامعى

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، عن تطبيق برنامج تدريبى لكافة أطقم التمريض بالمستشفى الجامعى ، وهيئة التأمين الصحى وطلاب الامتياز بكلية التمريض ، حول فيروس كورونا المستجد ، وكيفية التحكم فى انتشاره وتلاشى المضاعفات الناتجة عن العدوى.

وأوضح رئيس الجامعة ، أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر تمريضية قادرة على تقديم الخدمات التمريضية بشكل متميز بصفة عامة ، والتصدى لعدوى فيروس كورونا بصفة خاصة ، من خلال التدريب على مواجهة الفيروس وطرق تجنب العدوى والتعامل مع أجهزة التنفس الصناعى عند الحاجة.

وأضاف ان البرنامج سوف يُعقد أون لاين لمدة خمسة أيام يستطيع المتدرب خلالها التعرف على المقاييس الدولية لمكافحة العدوى ودور أطقم التمريض فى مكافحة العدوى وأساليب الوقاية واحتياطات العدوى والتخلص من النفايات والنقل الآمن للدم وإجراءات التحكم فى العدوى والمتابعة النفسية للمريض.

من ناحية أخرى عقد مجلس جامعة بنى سويف اجتماعه الشهرى رقم (184) اليوم ، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة و بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة وأعضاء المجلس وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل الدكتور منصور المجلس بتقديم واجب العزاء إلى أسرة السيد أبو بكر محمد فنى التمريض بمستشفى بنى سويف الجامعي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمم الصبر والسلوان. موجها لجنة من إدارة الجامعة بالتواصل مع أسرته للاطمئنان على أحوالهم وظروفهم المعيشية، مؤكدا أن باب مكتبه مفتوح لهم وأنه لن يتوانى عن تقديم كافة أوجه الدعم لهم.

كما استهل الدكتور منصور، الجلسة بتثمين قرارات الدولة المصرية التى اتخذتها لصالح المواطنين وكافة الجهود التى تبذلها، وناقش عدد من الملفات والقضايا ذات الاولوية والتى تستهدف تحسين سير منظومة العمل والخدمات المقدمة، ومنها ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة وخلال الاجتماع قدم عمداء الكليات تقارير عن محاضر مجالس الكليات، كما قدم نواب رئيس الجامعة تقارير مختصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وناقش المجلس تقدم عمل الوحدات ذات الطابع الخاص ولجنة المنشآت الجامعية.