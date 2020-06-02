اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الزقازيق تقرر صرف مكافأة 400 جنيه يوميًا للفريق الطبي بالحجر الصحي

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:57 م
جامعة الزقازيق تقرر صرف مكافأة 400 جنيه يوميًا للفريق الطبي بالحجر الصحي مجلس جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر مجلس جامعة الزقازيق المنعقد عن بعد برئاسة الدكتور عثمان شعلان، صرف مكافأة 400 جنيه عن كل يوم للفريق الطبي وهيئة التمريض والعاملين بالحجر الصحي لمصابى كورونا بمستشفى الباطنة، وذلك تقديرًا لمجهوداتهم العظيمة وتفانيهم فى العمل حتى تمر البلاد من هذه الأزمة.

وصرح رئيس الجامعة بأن الجامعة تأهبت واستعدت لامتحانات الدراسات العليا والتي ستعقد في 28 يونيو 2020 الجاري، وكذا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية لمرحلتي البكالوريوس والليسانس في 15 يونيو 2020 وذلك من خلال إجراءات احترازية ووقائية في أماكن انعقاد اللجان، مع توفير أجهزة قياس الحرارة، ومراعاة التهوية الجيدة وترك مسافات بين الطلاب وارتداء الكمامات وجود مطهرات للتعقيم باستمرار توافقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد رئيس الجامعة وضع خطة محكمة للتعامل مع الكليات ذات الأعداد الكبيرة مثل كلية الآداب والتجارة والحقوق، بحيث يضمن الدخول الآمن من البوابات وعدم التزاحم.

وقرر مجلس الجامعة أيضًا تعيينات جديدة لأعضاء هيئة التدريس بعدد من الكليات المختلفة من الذين استوفوا شروط الترقية متمنين لهم الترقية والنجاح في حياتهم العلمية المقبلة.

وقدم مجلس جامعة الزقازيق خالص التعازي لأسرة الدكتورة مني خليفة الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية والتي وافتها المنية يوم الخميس الماضي الموافق 28 يونيو 2020، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المغفور لها بإذن الله بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

 

 


محافظه الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعه الزقازيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة