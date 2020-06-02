جامعة الزقازيق تقرر صرف مكافأة 400 جنيه يوميًا للفريق الطبي بالحجر الصحي

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قرر مجلس جامعة الزقازيق المنعقد عن بعد برئاسة الدكتور عثمان شعلان، صرف مكافأة 400 جنيه عن كل يوم للفريق الطبي وهيئة التمريض والعاملين بالحجر الصحي لمصابى كورونا بمستشفى الباطنة، وذلك تقديرًا لمجهوداتهم العظيمة وتفانيهم فى العمل حتى تمر البلاد من هذه الأزمة.

وصرح رئيس الجامعة بأن الجامعة تأهبت واستعدت لامتحانات الدراسات العليا والتي ستعقد في 28 يونيو 2020 الجاري، وكذا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية لمرحلتي البكالوريوس والليسانس في 15 يونيو 2020 وذلك من خلال إجراءات احترازية ووقائية في أماكن انعقاد اللجان، مع توفير أجهزة قياس الحرارة، ومراعاة التهوية الجيدة وترك مسافات بين الطلاب وارتداء الكمامات وجود مطهرات للتعقيم باستمرار توافقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد رئيس الجامعة وضع خطة محكمة للتعامل مع الكليات ذات الأعداد الكبيرة مثل كلية الآداب والتجارة والحقوق، بحيث يضمن الدخول الآمن من البوابات وعدم التزاحم.

وقرر مجلس الجامعة أيضًا تعيينات جديدة لأعضاء هيئة التدريس بعدد من الكليات المختلفة من الذين استوفوا شروط الترقية متمنين لهم الترقية والنجاح في حياتهم العلمية المقبلة.

وقدم مجلس جامعة الزقازيق خالص التعازي لأسرة الدكتورة مني خليفة الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية والتي وافتها المنية يوم الخميس الماضي الموافق 28 يونيو 2020، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المغفور لها بإذن الله بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.