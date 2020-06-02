توسيع طريق "بلبيس- الزقازيق" حرصا علي سلامة المواطنين

الشرقية -فتحية الديب

قال رئيس مجلس ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم، إن الأجهزة التنفيذية بالمجلس تقوم بتطوير وتوسعة الطريق العام" بلبيس- الزقازيق" بنطاق دائرة المركز، وقامت العمالة المكلفة بذلك بعمل إنارة بالمنتصف بالطريق بعدد 2 كشاف ورفع الأعمدة الجانبية لتوسيع الطريق، حرصا علي سلامة المواطين ولتجنب الحوادث التي تقع علي الطريق.

وفي سياق متصل شن المجلس ، اليوم، حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة المواقف، بطريق" عبد المنعم رياض" طريق" بلبيس- العاشر من رمضان" لمتابعة مدى التزام السائقين بارتداء الكمامة، وتم تحرير 36 مخالفة لعدد من السائقين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة.

كان محافظ الشرقية، قد أكد علي ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه،وذلك خلال إجتماع عبر الفيديو كونفرانس.

وتطرق الاجتماع إلي التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلي ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الاستعدادات التي اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.