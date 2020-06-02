اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توسيع طريق "بلبيس- الزقازيق" حرصا علي سلامة المواطنين

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:13 م
توسيع طريق "بلبيس- الزقازيق" حرصا علي سلامة المواطنين توسيع طريق بلبيس- الزقازيق
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس مجلس ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم، إن الأجهزة التنفيذية بالمجلس تقوم بتطوير وتوسعة الطريق العام" بلبيس- الزقازيق" بنطاق دائرة المركز، وقامت العمالة المكلفة بذلك بعمل إنارة بالمنتصف بالطريق بعدد 2 كشاف ورفع الأعمدة الجانبية لتوسيع الطريق، حرصا علي سلامة المواطين ولتجنب الحوادث التي تقع علي الطريق.

وفي سياق متصل شن المجلس ، اليوم، حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة المواقف،  بطريق" عبد المنعم رياض" طريق" بلبيس- العاشر من رمضان" لمتابعة مدى التزام السائقين بارتداء الكمامة، وتم تحرير 36 مخالفة لعدد من السائقين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة.

كان محافظ الشرقية، قد أكد علي  ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه،وذلك خلال إجتماع عبر الفيديو كونفرانس.

وتطرق الاجتماع إلي  التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلي ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ  كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الاستعدادات التي اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.


مصر

اخبار مصر

الشرقية

مجلس مدينة بلبيس

طريق بلبيس – الزقازيق

اللواء سامي علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة