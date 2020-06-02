اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:42 م
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توزيع 20 ألف كمامة على الأهالى مجانا بالعريش

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:41 م
توزيع 20 ألف كمامة على الأهالى مجانا بالعريش كمامة - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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وزع بعض شباب محافظة شمال سيناء اليوم الثلاثاء، كمامات مجانية على أهالى مدينة العريش، موضحين أنهم اتفقوا على شراء وإرسال 20 ألف كمامة عالية الجودة وتوزيعها على المنازل، بواقع 5 كمامات لكل منزل من الأسر الأكثر احتياجا . 

والشباب المشاركون فى المبادرة هم على سلمى وعلى بشير بدوي، وحسام وكريم صلاح سلام، واشرف حلاوة، وهيثم سلام .

 وأعلنت الغرفة التجارية بشمال سيناء اليوم توفيرها 100 الف كمامة طبية فى الصيدليات لبيعها للجمهور بسعر التكلفة 250 قرش .

وقال عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء ، انه تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، تم اليوم تنفيذ مبادرة الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء بالاشتراك مع نقابة الصيادلة بشمال سيناء.

وأضاف انه تم توفير عدد 100 ألف كمامة طبية بسعر التكلفة 2 جنية ونصف للكمامة.، وتم توزيعها على عدد كبير من الصيدليات بالمحافظة، وتم اليوم اليوم توزيع50 الف كمامة عل الصيدليات ، وسيتم توزيع الباقى تباعا.

أشار أنه سيتبع استقدام كميات مماثلة فى أسرع وقت لتخفيف الأعباء على المواطنين لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

وقدمت الغرفة التجارية الشكر للصيدليات المشاركة فى المبادرة لتعاونهم فى تخفيف الأعباء على أهالى المحافظة.

وأوضح البيان ، أنه سيتم توفير كميات من الكمامات غدا فى صيدليات مناطق المساعيد وضاحية السلام وأبى صقل والشيخ زويد وبئر العبد .

من ناحيتهم واصل عددا من المتطوعين الشباب توزيع كمامات مجانا للأهالى فى مناطق وسط العريش وضاحية السلام والمساعيد .

كما أعلنت جمعيات أهلية عن انطلاق مبادرات لتوفير كمامات بسعر التكلفة وكمامات مجانية.


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