اليوم السابع
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توزيع أدوية ومستلزمات وقائية على منازل المصابين بفيروس كورونا فى الشرقية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:56 م
توزيع أدوية ومستلزمات وقائية على منازل المصابين بفيروس كورونا فى الشرقية توزيع أدوية ومستلزمات وقائية على منازل المصابين فى الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الفرق الإدارات الصحية بالمحافظة، المختصة بتوزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا بمنازلهم، والمصابون بحالات بسيطة ويخضعون للعزل المنزلى،  وفقاً للبروتوكول العلاجى الذى تم تحديده من قبل اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان، والمتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب.

وأوضح أن جميع الفرق بدأت بالإنتشار فى جميع القرى والنجوع بالمحافظة منذ يوم الخميس الماضى،  بعد توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الوقائية، ووضعها بحقيبة مخصصة لكل شخص، وبها بيان توضيحى بإرشادات الإستخدام، وذلك بعد حصر جميع المستهدفين، وتحديد عناوينهم ووسيلة الإتصال بهم، وتم توزيعها عليهم بمحل إقامتهم، بمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، كما تم تقديم التوعية للحالات التى تم تسليمها العلاج بالمنزل، وكيفية الإستخدام، وإتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء التعامل مع المصاب فترة العزل المنزلى،  وطرق الحماية للمخالطين حرصاً على صحتهم وسلامتهم وسلامة الجميع من التعرض للعدوى أو الإصابة بالمرض.

كانت خصصت مديرتى التربية والتعليم والشباب بمحافظة الشرقية، 107 مدرسة ومركز شباب كمقر للعزل الطبى لمرضى فيرس كورونا تحت الاحتياط من أبرزهم مدرسة المتفوقين فى الزقازيق ومركز شباب ناصر ووحدة الأمومة والطفولة  .

و اكد محافظ الشرقية، ان المقار المقترحة فحصت، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات بحيث تكون جيدة التهوية والبنية التحتية سليمة، سيتم وضعها فى قائمة وفور الحاجة إليها فى سيتم تجهيزها بالتجهيزات الطبية ،و الأسرة والمراوح والمطهرات وغيرها من مستلزمات .

 وقال المحافظ نحن نعيش وضع إستثنائى يتطلب منا جميعا التكاتف والإتحاد والتنسيق بين جهات العمل المختلفه لحسن إداره الأزمة التى تعانى منها البلاد والتغلب على الفيروس.

كانت خصصت وزارة الصحة، 25 مستشفى عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

 

توزيع الأدوية على منازل المصابين فى الشرقية (1)
 

 

توزيع الأدوية على منازل المصابين فى الشرقية (2)
 

 

توزيع الأدوية على منازل المصابين فى الشرقية (3)
 

 

توزيع الأدوية على منازل المصابين فى الشرقية (4)
 

 

توزيع الأدوية على منازل المصابين فى الشرقية (5)
 

 

توزيع الأدوية على منازل المصابين فى الشرقية (6)
 

 

توزيع الأدوية على منازل المصابين فى الشرقية (7)
 

 

توزيع الأدوية على منازل المصابين فى الشرقية (8)

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