اليوم السابع
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توريد 128 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:32 ص
توريد 128 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج توريد قمح - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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أعلنت مديرية التموين بسوهاج برئاسة المهندس محمد إبراهيم، مدير مديرية التموين بسوهاج، إنه تم توريد 128 ألفا و959 طنا و171 كيلو قمح إلى صوامع وشون المحافظة، منذ بدء موسم توريد القمح بالمحافظة، والذى بدأ فى 15 إبريل الجارى.

وقال مدير مديرية التموين بسوهاج فى بيان له، إن مساحات القمح المنزرعة وفق الحصر الفعلى من مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج هذا العام بلغت 209 آلاف و955 فدانا.

يذكر أن مديرتى الزراعة والتموين بمحافظة سوهاج، أنهيا كافة الاستعدادات الخاصة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليميها للمزارعين وتمت أعمال المعاينة من مديريتى التموين والزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين والمطاحن مواقع استلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من اعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع.

ومن جانبها، أعلنت مديرية الزراعة بسوهاج، أن مساحات القمح المنزرعة وفق الحصر الفعلى للمديرية هذا العام بلغت 209 آلاف و955 فدانا، موزعة على مراكز المحافظة المختلفة واستلام محصول القمح من المزارعين يتم وفقًا للأسعار المحددة وهى 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط وأن المستهدف توريده من القمح هذا العام 141.719.625 طن.


 


سوهاج

التموين

القمح

الصوامع

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