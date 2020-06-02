توتر على حدود جنوب لبنان بين الجيشين اللبنانى والإسرائيلى.. فيديو

كتب رامى محيى الدين

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، يوم الثلاثاء، إن نحو 20 عنصرا من الجيش الإسرائيلي اجتازوا الخط التقني عند محلة كروم الشراقي خراج ميس الجبل.



وأضافت أن عملية الاقتحام تمت في ظل حراسة ومواكبة آليات ودبابة "ميركافا" الإسرائيلية.



وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن قوة مشاة تابعة للجيش الإسرائيلي اجتازت السياج التقني عبر البوابة الحديدية عند محلة المحافر - خراج بلدة عديسة، وقامت بعملية مسح وتمشيط للمنطقة المذكورة من دون خرق الخط الأزرق.

حدث غير معتاد عند الحدود اللبنانية: عبرت دبابتان تتبعان لـ "الجيش الإسرائيلي" السياج الحدودي مع لبنان، فقابلهم جنود من الجيش اللبناني يحملون "آر بي جي" لوّحوا بها نحو الدبابات و"قوات الجيش الإسرائيلي"، وقوات اليونيفيل تتواجد في مكان الحادث. pic.twitter.com/HwgJQXkJLW — 💛💛 (@alliiii27) June 2, 2020

وبينت أن القوات اللبنانية استنفرت واستقدمت عددا من الآليات العسكرية.



من جهته قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على "تويتر": "في إطار تعزيز النشاطات على الحدود اللبنانية عقب محاولات التسلل الأخيرة، نفذت قوة عسكرية أعمالا اعتيادية في منطقة حدودية تحت سيادة إسرائيلية".



وأضاف أدرعي: "وصل إلى المكان أفراد من الجيش اللبناني حيث وجه الطرفان أسلحتهما نحو بعضهما البعض".



وشدد في التغريدة على أن الجيش سيواصل العمل لمنع محاولات التسلل.



ووثق مقطع فيديو نشاطا عسكريا إسرائيليا على الحدود مع لبنان، كاد أن يؤدي إلى اشتباك بين الجنود من الطرفين رغم تواجد قوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) في مكان الحادث.



وحسب قناة "كان" العبرية، فإن دبابتين تتبعان للجيش الإسرائيلي اجتازتا الجدار الأمني الفاصل مع لبنان، بعد ظهر الثلاثاء، فقابلهم جنود من الجيش اللبناني يحملون "آر بي جي" لوحوا بها نحو الدبابات.



جدير بالذكر أن قوة حفظ السلام تقوم بدوريات على طول "الخط الأزرق" الذي وضعته الأمم المتحدة بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000.