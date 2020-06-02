تنفيذ 28 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالغربية

الغربية عادل ضرة

واصلت محافظة الغربية بمختلف المراكز والمدن تنفيذ قرارات الإزالة علي كافة التعديات الواقعة علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم وحسم مع المعتدين وتحويلهم للنيابة العسكرية .

وأوضح محافظ الغربية، في بيان له اليوم، أنه تم تنفيذ 28 قرار إزالة، شملت 7 قرارات إزالة لمخالفات بناء علي مساحة 597 متر بمركز طنطا وحي اول وثان طنطا وحي اول المحلة الكبرى ومركز قطور ، وعدد 1 قرار ازالة لحالة تعد علي اراضي زراعية علي مساحة 19 سهم، و 3 قرارت ازالة لمخالفات بناء علي مساحة 590 متر، و17 قرار ازالة تعديات علي املاك الدولة علي مساحة 1610 متر بمركز سمنود.

وأضاف رحمى، أن الحملات أسفرت كذلك عن إزالة فى المهد ل 5 حالات تعد علي اراضي زراعية علي مساحة 2 قيراط و 13 سهم بمركزي زفتي والسنطة، وإزالة 6 مخالفات بناء علي مساحة 333 متر بمركزي قطور وطنطا .

من ناحيه اخرى من ناحيه اخرى اجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة بحي اول طنطا وقرية سبرباي ، والتي رافقه خلالها الدكتور احمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة.

وشدد محافظ الغربية علي رئيس حي أول طنطا بتكثيف حملات إزالة الاشغالات الموجودة بميدان المحطة وميدان ستوته ، وكذلك فض الأسواق العشوائية، وذلك في أطار الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا .

كما وجه نائب المحافظ الغربية بضرورة برفع القمامة الموجوده بالعجيزي وطريق شوبر، وتكثيف حملات النظافة علي مدار اليوم ، الي جانب عمليات التطهير والتعقيم حفاظا علي صحةً المواطنين .

كما تفقد محافظ الغربية ونائبه اعمال استكمال رصف طريق سبرباي ، ووجه د.احمد عطا المهندس المسئول بسرعة الانجاز في اتمام الأعمال، مؤكدا علي المتابعة الميدانية لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد للانتهاء منها والعمل على رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية .