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"تموين الإسكندرية " : توريد 129 ألف طن قمح وسط تطبيق الإجراءت الإحترازية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:30 م
"تموين الإسكندرية " : توريد 129 ألف طن قمح وسط تطبيق الإجراءت الإحترازية محمد سعدالله
الإسكندرية جاكلين منير

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أجرى اليوم المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية ،جولات شملت صومعة الكينج مريوط  و مجمع صوامع و بناكر السلام بالكيلو 21 لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية و انتظامها كذلك تفقد سيادته الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد
 
وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان لها ، أن الجولات جاءت أثناء عمليات التوريد من تطهير الصوامع و السيارات الناقلة للمحصول قبل دخولها الى الصوامع و عند خروجها و كذلك ارتداء الكمامات لجميع الافراد المتواجدين بالصوامع سواء اللجان او العمالة حفاظا على سلامة العنصر البشرى و حمايته من العدوى و الاصابة بالفيروس و قد بلغ إجمالى عمليات التوريد 129750.189  طن 
رافق وكيل الوزارة خلال الجولات  سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة و المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام و الاتصال السياسى و محمود عبد المعطى رئيس قسم صيانة الحبوب.
 
 

وأكد محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، فى تصريحات صحفية له، على أن محافظة الإسكندرية بدأت فى موسم توريد القمح لعام 2020، حيث استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالصوامع والهناجر والبناكر والشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية، والتى تتمثل فى صومعة برج العرب بسعة 90 ألف طن، صومعة الكينج مريوط بسعة 60 ألف طن، صومعة العامرية بسعة 60 ألف طن، صومعة الصبحية بسعة 60 ألف طن، بالإضافة إلى البناكر بعدد 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو 21 سعة كل بنكر 45 ألف طن بإجمالى 90 ألف طن، وكذلك الهناجر بالأرض الزراعية بسعة 3 آلاف طن قمح معبأ فى أجولة، بالإضافة إلى الشون والتى تتمثل فى شونة القطن بسعة 600 طن معبأ فى أجولة.

 

وقد تم تشكيل لجان لاستلام توريد القمح، تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة الصادرات والواردات ومندوب من الشركة المسوق ومندوب من جمعية القبانية.

 

 


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