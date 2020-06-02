"تموين الإسكندرية " : توريد 129 ألف طن قمح وسط تطبيق الإجراءت الإحترازية

الإسكندرية جاكلين منير

أجرى اليوم المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية ،جولات شملت صومعة الكينج مريوط و مجمع صوامع و بناكر السلام بالكيلو 21 لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية و انتظامها كذلك تفقد سيادته الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان لها ، أن الجولات جاءت أثناء عمليات التوريد من تطهير الصوامع و السيارات الناقلة للمحصول قبل دخولها الى الصوامع و عند خروجها و كذلك ارتداء الكمامات لجميع الافراد المتواجدين بالصوامع سواء اللجان او العمالة حفاظا على سلامة العنصر البشرى و حمايته من العدوى و الاصابة بالفيروس و قد بلغ إجمالى عمليات التوريد 129750.189 طن

رافق وكيل الوزارة خلال الجولات سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة و المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام و الاتصال السياسى و محمود عبد المعطى رئيس قسم صيانة الحبوب.