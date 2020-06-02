اليوم السابع
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"تموين أسيوط" تنفى إغلاق مديريتها بسبب وجود حالات مصابة بكورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:51 م
"تموين أسيوط" تنفى إغلاق مديريتها بسبب وجود حالات مصابة بكورونا محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

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نفى وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط فى تصريح خاص لليوم السابع ما تم تناقله من أخبار على بشأن إغلاق مديرية التموين بمحافظة أسيوط، بسبب وجود حالات مصابة بكورونا بين موظفى المديرية.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن الخبر عار تماما من الصحة وأن التطهير الذى تم بمديرية التموين تم كأى موسسة أو جهة عمل يتم تطهيرها وفق خطة محددة وموضوعة من قبل محافظة أسيوط وأنه لم يتم إغلاق المدرية على الإطلاق ولا صحة لمباشرة العمل من مكان آخر بسبب أعمال التطهير.

 

وكانت أخبار منسوبة لمسئولين بمديرية التموين تم تداولها فى بعض المواقع الإلكترونية تشير الى إغلاق المديرية غدا الأربعاء بسبب وجود حالات مشتبه إصابتها بكورونا وأن وكيل الوزارة سيباشر أعماله فى مقر آخر تابع للتموين، وهو ما نفاه وكيل وزارة التمين مؤكدا أن هذه الاخبار تؤثر بالسلب على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدا أنه سيباشر عمله من مكتبه بالمديرة مطالبا الصحف والمواقع الإخبارية فى تحرى الدقة فيما يتم نشره من أخبار وخاصة الأخبار التى تؤثر بالسلب على سير العمل.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه لم يتم رصد أى حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا بمديرية التموين وعندما رصدت المديرية إصابة زوج موظفه فى إحدى الإدارات منحتها أجازه بمجرد المعلومة مع متابعة حالتها الصحية ولم ترد أى معلومة تؤكد إصابتها من عدمه وإنما تطهير المؤسسات هى إجراءات احترازية متبعة من الدولة.

 

 


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