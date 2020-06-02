تقارير تكشف إصابة قيادات طالبان فى قطر بكورونا وزعيم الحركة يعالج فى باكستان

وكالات

كشفت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية نقلا عن مولوى محمد على جان أحمد، وهو مسؤول عسكرى كبير في الحركة أن هناك شكوكا حول صحة زعيم طالبان، وبحسب ما أكد مؤخراً مسؤولون في الحركة فهناك معلومات عن تسلل فيروس كورونا إلى الملا هيبة الله أخون زادة، زعيم الحركة.

وفي حين قال أحمد في مقابلة مع المجلة إن "القائد مريض لكنه يتعافى"، رجح ثلاثة مسؤولين آخرين في طالبان من مدينة كويتا الباكستانية، امتنعوا عن كشف هوياتهم أن يكون أخون زادة قد مات بسبب المرض.

ونقلت قناة العربية، أن مسؤول كبير فى الحكومة الأفغانية ، كشف أن قادة آخرين في طالبان، بما فى ذلك العديد ممن كانوا في مكتب الحركة بالدوحة، ومن الذين تفاوضوا على الاتفاق الثنائى مع الولايات المتحدة في فبراير الماضى، أصيبوا أيضا بفيروس كورونا ، وقال المسؤول : "كل قيادات طالبان تقريبا فى الدوحة أصيبوا".



مختف منذ 3 أشهر كما نقلت المجلة عن مسؤولين آخرين في طالبان لم يكشفوا عن أسمائهم، قولهم إن القائد الأعلى للحركة لم يشاهد منذ ثلاثة أشهر، ولم تبث له أي تسجيلات صوتية، بما في ذلك رسالة عيد الفطر التي صدرت كبيان قبل عطلة العيد الشهر الماضي.

في حين، قال أحمد المسؤول البارز بطالبان إن الزعيم نقل إلى المستشفى لكنه دون أن يورد أي تفاصيل أخرى عن المكان.

وعند سؤاله عما إذا كان زعيم طالبان قد تلقى العلاج في باكستان، أجاب: "لماذا تعتقدون أن باكستان هي الدولة الوحيدة التي سيُدخل فيها المستشفى؟ هناك دول أخرى أقوى من باكستان، تدعمنا، والعالم يعلم ذلك. لن أذكر اسم البلد، لكنها بلد قوي وأحد حلفائنا "، بحسب تعبيره.

وتشتبه الحكومة الأفغانية ومصادر رسمية غربية فى أن أخون زادة أصيب بالفيروس منذ فترة.

من جهته، قال أنطونيو جيوستوزى ، خبير طالبان فى المعهد الملكى للخدمات المتحدة في لندن، إن مصادره في طالبان أكدت له أن أخون زادة أصيب بالفيروس، وهو مريض للغاية وفى أحد مستشفيات باكستان".

في المقابل، أشارت بعض المصادر في طالبان من منطقة كويتا إلى أن الزعيم ذهب إلى روسيا لتلقي العلاج.