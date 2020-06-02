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تغريم 103 سائق في الشرقية بسبب عدم ارتداء الكمامة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:08 م
تغريم 103 سائق في الشرقية بسبب عدم ارتداء الكمامة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن محافظ الشرقية ، ضبط 103 سيارة مابين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس مخالفه بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بارتداء الكمامة الواقية  تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن ، ذلك إستمراراً للحملات التفتيشية المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة و المواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بإرتاء الكمامة الواقية وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وللحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارت بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصاً علي صحه وسلامه المواطنين وفي ضوء الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف و المتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم  وسلامتهم .

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية ، أوضح عبده سالم مدير إداره المتابعه الميدانيه بالديوان العام أنه إستمرارا للحملات المفاجئة علي سائقي سيارات الأجرة وبالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامة الواقيه بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق  ، أسفرت عن ضبط 103 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

 

 


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