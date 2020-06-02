تعليم كفر الشيخ: المقابلة الخاصة للمقبولين برياض الأطفال عن طريق الفيديو

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بدء التقدم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية والرسمية "لغات " من الأول من يونيو الجارى حتى 30 يونيو الجارى، والمدارس العربى الرسمى، من الأول من يونيو الجارى حتى 31 يوليو المقبل.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بكفر الشيخ، لليوم السابع أنه تم فتح باب التسجيل إلكترونيًا للقبول بمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الحكومية الرسمية، للعام الدراسى2020/2021انطلاقا من اليوم الاثنين، الأول من يونيو الجارى، من خلا الرابط الذى تم تحديده ونشره عبر الموقع الرسمى للمديرية.

وطالب وكيل الوزارة، أولياء الأمور بضرورة قراءة هذه البنود قبل البدء فى عملية التسجيل لتفادى أخطاء التسجيل، مؤكدة أن تدوين الاستمارة يتم مرة واحدة فقط لذا يجب كتابة البيانات بدقة واختيار الرغبات بدقة حتى لا تضيع فرصة الالتحاق بالمدرسة المناسبة ولا يمكن تعديل الرغبات بعد الحفظ.

كما طالبت وكيل الوزارة، أولياء الأمور بطباعة استمارة التقدم الخاصة بالطفل من الموقع وتقديمها إلى مدرسة الرغبة الأولى، ويعتبر تقديم الاستمارة واعتمادها من مدرسة الرغبة الأولى، شرط من شروط دخول الطفل للتنسيق، ويمكن إجراء المقابلة بالطفل عن طريق فيديو للطفل عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكدت وكيل الوزارة، أن سن القبول برياض الأطفال بتلك المدارس من سن أربع سنوات إلى ما دون السادسة بالمستوى الأول برياض الأطفال ويكون حساب السن أول أكتوبر، ولا يجوز قبول الأطفال برياض الأطفال فى سن الإلزام (ست سنوات) طبقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

وأكدت وكيل الوزارة، أنه لا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأى طلبات بعد هذا الموعد , مع التزام المدارس بقبول استمارة التقدم السابق طباعتها من ولى الآمر واعتمادها أثناء فترة التسجيل وذلك يعتبر شرط من شروط دخول التنسيق. على الموقع ولحين إعلان الانتهاء من استلام الاستمارات بالمدارس، ويكون قبل إعلان النتيجة النهائية للتنسيق.