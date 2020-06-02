تعليم المنوفية: التقديم لرياض الأطفال إلكترونيا الأسبوع المقبل

ومن جانبه أكد احمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم ، أنه جاري إعداد موقع الكتروني للتقديم لرياض الاطفال بالمدارس الحكومية والخاصة وسيتم الاعلان عن رابط التقديم خلال الاسبوع المقبل ويستمر التقديم لمدة شهر من تاريخ اطلاق الموقع الالكتروني .

ويتيح الموقع عدة مميزات لولي الأمر والطالب منها تقليل الجهد والتكلفة المالية حيث يتيح له التقديم لعدة مدارس في محيط المربع السكني من خلال الموقع ، كما يحقق الموقع معايير العدالة والشفافية بين جميع الأطفال حيث أن المعيار الوحيد للمفاضلة هو معيار السن مع إستثناء أبناء الشهداء .

ومن الجدير بالذكر أن محافظة المنوفية كان لها السبق في اطلاق موقع الكتروني للتقديم للمدارس المتميزة والرسمية للغات حيث تم أمس فتح باب التسجيل لأولياء الأمور و اختيار الرغبات للتقديم في المدارس الرسمية و المتميزة للغات لمرحلة رياض الاطفال و لمدة شهر علي رابط التسجيل علي الموقع الاتي

: www.monofeya.gov.eg