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تعليم المنوفية: التقديم لرياض الأطفال إلكترونيا الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:42 م
تعليم المنوفية: التقديم لرياض الأطفال إلكترونيا الأسبوع المقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم ومسئولي البوابة الالكترونية بالديوان العام ومسئولي الدعم الفني بمديرية التربية والتعليم لمناقشة الانتهاء من إعداد موقع الكتروني للتقديم لرياض الاطفال بالمدارس الحكومية والخاصة بنطاق المحافظة منعا للتزاحم والاختلاط والتقليل من التجمعات وتقليل فرص الاصابة بالعدوي في ظل خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا .

ومن جانبه أكد احمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم ، أنه جاري إعداد موقع الكتروني للتقديم لرياض الاطفال بالمدارس الحكومية والخاصة وسيتم الاعلان عن رابط التقديم خلال الاسبوع المقبل ويستمر التقديم لمدة شهر من تاريخ اطلاق الموقع الالكتروني .

ويتيح الموقع عدة مميزات لولي الأمر والطالب منها تقليل الجهد والتكلفة المالية حيث يتيح له التقديم لعدة مدارس في محيط المربع السكني من خلال الموقع ، كما يحقق الموقع معايير العدالة والشفافية بين جميع الأطفال حيث أن المعيار الوحيد للمفاضلة هو معيار السن مع إستثناء أبناء الشهداء .

ومن الجدير بالذكر أن محافظة المنوفية كان لها السبق في اطلاق موقع الكتروني للتقديم للمدارس المتميزة والرسمية للغات حيث تم أمس فتح باب التسجيل لأولياء الأمور و اختيار الرغبات للتقديم في المدارس الرسمية و المتميزة للغات لمرحلة رياض الاطفال و لمدة شهر علي رابط التسجيل علي الموقع الاتي 

www.monofeya.gov.eg

 

 


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لمواجهة كورونا

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