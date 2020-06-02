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تعليم البحر الأحمر لأولياء الأمور: لم يتم تفعيل رابط التقديم لرياض الاطفال حتى الآن

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:56 م
تعليم البحر الأحمر لأولياء الأمور: لم يتم تفعيل رابط التقديم لرياض الاطفال حتى الآن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، عدم تفعيل رابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال العام والتجريبى حتى الآن، مؤكدا أن سيتم الإعلان عنه قريبا. ووجهت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر من خلال صفحتها الرسمية بيانها للأولياء الأمور، أن فى حالة تفعيل رابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال عام وتجريبى سيتم الإعلان عنه على صفحة المديرية عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك بمجرد موافتهم به من قبل الوزارة.

كان قد اعتمد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، أمس الاثنين، نتيجة الفصل الدراسى الثاني لامتحان الشهادة الاعدادية بنسبة99.5%، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة نجاح 96.5%، ونتيجة الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، وأيضاً إعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، وذلك بحضور هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. 
 
وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدماً الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة. 
 
من جانبه، أكد هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية العامة 6292 طالب وطالبة، وعدد الناجحين منهم 6262 طالب وطالبه، مشيراً إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر وصفحة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
 

 


البحر الاحمر

اخبارمصر

التقديم لرياض الاطفال

رابط التقديم للمدارس التجريبية

الغردقة

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