تعليم البحر الأحمر لأولياء الأمور: لم يتم تفعيل رابط التقديم لرياض الاطفال حتى الآن

كان قد اعتمد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، أمس الاثنين، نتيجة الفصل الدراسى الثاني لامتحان الشهادة الاعدادية بنسبة99.5%، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة نجاح 96.5%، ونتيجة الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، وأيضاً إعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، وذلك بحضور هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدماً الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

من جانبه، أكد هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية العامة 6292 طالب وطالبة، وعدد الناجحين منهم 6262 طالب وطالبه، مشيراً إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر وصفحة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.